Ziekenhuis in Den Haag scherpt veiligheidsmaatregelen aan

Het HagaZiekenhuis in Den Haag neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat de politie zondagavond moest ingrijpen toen een te grote groep mensen het ziekenhuis in wilde om afscheid te nemen van een overleden familielid.

De hoofdingang op de locatie Leyweg is voortaan na 20.00 uur gesloten en de extra beveiligers die het HagaZiekenhuis al had ingezet, blijven ’s avonds langer aanwezig. Ook staan er tot 20.00 uur screeningsmedewerkers bij de hoofdingang. Wie na die tijd het ziekenhuis in wil moet aanbellen, waarna de beveiliging opendoet.

Het ziekenhuis laat weten dat een patiënt per dag maar maximaal één bezoeker mag ontvangen en iemand die gaat overlijden hooguit twee. „Helaas houdt niet iedereen zich aan deze regels. Soms proberen groepen bezoekers het ziekenhuis binnen te komen”, aldus het HagaZiekenhuis. „We begrijpen dat het ziekbed of overlijden van een naaste heel verdrietig is. De bezoekregels zijn nodig om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken.”