Ziekenhuis Hoogeveen sluit de helft van zijn operatiekamers

Het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen sluit twee van de vier operatiekamers om zorg aan het sterk groeiend aantal coronapatiënten in de regio te kunnen verlenen. De maatregel gaat maandag in, meldt de Treant Zorggroep, waartoe het ziekenhuis behoort.

De ziekenhuisgroep sloot onlangs om dezelfde reden vier operatiekamers in het ziekenhuis Refaja in Stadskanaal.

De poliklinische en oncologische zorg in Hoogeveen gaan wel gewoon door. „In Hoogeveen worden alleen oncologische en semi-spoedeisende ingrepen uitgevoerd in twee ok’s. Andere ingrepen en operaties die gepland staan in Hoogeveen, worden uitgesteld. Patiënten die dit betreft, worden persoonlijk door Treant op de hoogte gesteld”, aldus het ziekenhuis.

In het Bethesda blijven poliklinieken, diagnostische afdelingen (laboratorium, radiologie, scopie-afdeling) en beschouwende dagbehandelingen (chemo- en infuustherapie) open.