Ziekenhuis Gorinchem dicht door besmetting

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem geldt vanwege een coronabesmetting een tijdelijke opname- en bezoekersstop. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam neemt uit voorzorg geen nieuwe patiënten op de intensive care op.

Het Maasstad Ziekenhuis nam de maatregel omdat een patiënt die waarschijnlijk besmet is met het coronavirus van 22 tot en met 29 februari op de intensive care van het ziekenhuis verbleef. De patiënt werd daarna overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens het ziekenhuis was er volgens het toen geldende RIVM-protocol geen aanleiding om de patiënt te testen.

De maatregel in het Beatrixziekenhuis kwam eveneens na de melding van een besmetting. Een vrouw uit het Brabantse Nieuwendijk was daar met zware luchtwegklachten opgenomen. De vrouw ligt nu in strikte isolatie in het Rotterdamse Erasmus MC.

Het Beatrixziekenhuis brengt in kaart of het virus is overgebracht op personeel en andere patiënten. De Lingepoli van het ziekenhuis in Leerdam is eveneens gesloten. Afspraken voor het ziekenhuis en de poli zijn afgezegd.

De studente uit Delft die blijkt te zijn besmet, zat op een woongroep. Om die reden is een vijftal medebewoners in thuisquarantaine geplaatst, volgens het RIVM wegens het hoge risico.

Het virus wordt nauwelijks bij kinderen vastgesteld, zegt Jaap van Dissel, hoofd infectieziekten van het RIVM. „In tegenstelling tot alle andere luchtweginfecties is er nauwelijks sprake van infecties onder mensen jonger dan twintig jaar. Het gaat hierbij om slechts ongeveer 2 procent. Naarmate je jonger bent, wordt de kans op het hebben van een infectie, dus klachten, steeds geringer.”

Minister Bruins van Volksgezondheid heeft zondag een verbreding aangekondigd van een aantal maatregelen. Het RIVM adviseert mensen die in een van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en klachten hebben om thuis te blijven. Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië zijn geweest.

De vraag naar zeep en handgel is door al het coronanieuws zo hard gestegen dat Nederlandse winkelketens maatregelen moeten nemen. Supermarktketen Jumbo hanteert in zijn webshop een strenge limiet voor bestellingen van zeep. Klanten die bij drogisterijketen Etos desinfecterende handgel willen bestellen, krijgen nul op het rekest. Jumbo laat weten dat een piek in de vraag voor „bepekte beschikbaarheid” van zeep en desinfecterende middelen zorgt.

KLM-vluchten

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt langere tijd niet naar de Chinese steden Chengdu, Hangzhou en Xiamen. De vluchten zijn zeker tot en met 3 mei uit het schema gehaald. Dat was eerder tot 29 maart. Voor vluchten van en naar Peking en Sjanghai is de situatie vooralsnog ongewijzigd. Naar die steden wordt tot zeker 28 maart niet gevlogen. Het Europese hoofdkwartier van Nike in Hilversum is maandag en dinsdag op slot en wordt grondig gereinigd. Reden is een besmetting van een van de medewerkers met het coronavirus.