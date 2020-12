Ziekenhuis Eindhoven heeft sneltest voor drie virussen

Patiënten met coronasymptomen die binnenkomen op de Spoedeisende Hulp van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, krijgen voortaan een sneltest die duidelijkheid geeft over drie virussen. Een apparaat stelt vast of het om het coronavirus gaat, of twee virussen die de griep veroorzaken.

De test is voor het ziekenhuis niet helemaal nieuw. „We gebruiken deze test in het griepseizoen. Dat doen we al drie jaar. Wat wel nieuw is dat we nu ook meteen kijken of een patiënt corona heeft”, zegt Marieke van Schijndel, manager Spoedeisende Hulp. „De patiënt wordt dus in één test gecontroleerd op drie virussen”, vervolgt ze.

Een van de voordelen van de nieuwe testmethode is dat er sneller beoordeeld kan worden of een patiënt naar een speciale geïsoleerde afdeling moet of dat hij opgenomen kan worden op een reguliere verpleegafdeling.

Medewerkers van het ziekenhuis zijn de afgelopen weken getraind om de snelle test uit te voeren.