Ziekenhuis Assen maakt eigen mondkapjes

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) heeft van de nood een deugd gemaakt. Vanwege het gebrek aan mondkapjes is het ziekenhuis begonnen zelf mondkapjes te maken.

Nicholas Dobbinga, een medewerker van de afdeling steriele hulpmiddelen, is thuis gaan knutselen met de vellen polypropyleen waar normaal gesproken steriele instrumentensets in worden bewaard. Dat papier vormt een barrière tegen micro-organismen.

Experimenteren met proefmodellen leverde een goed model op. Dobbinga liet dat door collega’s testen en stuurde een model naar het RIVM, dat het een goed alternatief vond. „Het is gelijkwaardig aan een chirurgisch mondmasker, dus geschikt voor op de OK, op poli’s, voor huisartsen of in onze eigen triagetent die we voor de deur hebben staan”, aldus Dobbinga.

Het WZA begint vrijdag een eigen productielijn in het ziekenhuisrestaurant, dat nu toch leegstaat. Uit één vel polypropyleen, waarvan meer dan genoeg voorhanden is, kunnen 36 kapjes worden gemaakt.