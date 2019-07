Ziekenhuis Arnhem heeft MRSA onder controle

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft twee afdelingen die waren gesloten omdat de ‘ziekenhuisbacterie’ MRSA was aangetroffen, weer geopend. De situatie is onder controle en patiënten kunnen weer terecht op de verpleegafdeling Geriatrie en de zogeheten Interdisciplinaire afdeling, laat Rijnstate vrijdag weten.

MRSA is een bacterie die resistent is tegen de gebruikelijke antibiotica. Infecties zijn daardoor moeilijk te behandelen. Gezonde mensen lopen weinig risico om ziek te worden van MRSA, maar voor patiënten met een verminderde weerstand kan de bacterie wel een gevaar vormen. Daarom is tijdelijke sluiting nodig als op een afdeling van een ziekenhuis MRSA aanwezig blijkt.

De twee afdelingen in Arnhem waren sinds begin vorige week gesloten. Vanaf maandag draaien ze weer op normale wijze.