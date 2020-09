Zieke luchtverkeersleider: Eindhoven Airport weer plat

Eindhoven Airport ligt donderdagavond ruim twee uur lang plat. Dit opnieuw als gevolg van ziekte bij de militaire luchtverkeersleiding, maakte de Koninklijke Luchtmacht bekend.

Eindhoven Airport valt onder de militaire luchtverkeersleiding. Door de capaciteitsproblemen kunnen tussen 18.15 en 20.30 uur drie inkomende vluchten niet landen, zei een woordvoerder van het vliegveld. Geprobeerd wordt de vliegtuigen uit Malaga, Krakau en Athene eerder of later te laten landen.

Het is niet voor het eerst dat Eindhoven Airport getroffen wordt door ziekte van een militaire verkeersleider. Op 7 augustus ging de luchthaven door ziekte ook al plat, waardoor zo’n 1400 passagiers strandden en zestien vliegtuigen niet konden vertrekken.

Om de continuïteit van de luchtverkeersleiding en van Eindhoven Airport te waarborgen zal vrijdag de vliegbasis Woensdrecht gesloten worden.

Volgens een woordvoerder van de luchtmacht werken mensen in de luchtverkeersleiding in ploegendienst. Als daar plotseling iemand ziek wordt, moet zijn of haar dienst worden overgenomen, maar dat lukt niet altijd direct.