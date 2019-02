„Zie je iets verdachts? Bel altijd snel de politie”

De gemeente Weststellingwerf telt in totaal 85 buurtpreventiegroepen. De politie testte dinsdagavond hoe alert de mensen uit zo’n groep zijn. „Ik heb daar twee verdachte personen gezien”, zegt een vrouw tegen twee politieagenten.

„Dat was bij de Buitenkamp.” „Dank u, we gaan erop af!”, zegt Sander Frieswijk (30). „Kijk, dit is precies de bedoeling van vanavond.” Zijn collega, Harry Dekker (63), start de auto en rijdt snel maar beheerst door de straten van het Friese dorp Oldeholtpade.

„Goed opletten!”, zegt Dekker. De hoofden van de agenten gaan snel heen en weer, alsof ze een tenniswedstrijd volgen. Ze letten op verdachte personen bij de huizen en voortuinen.

„Ja! Daar!”, roept Frieswijk en wijst op een man die, zo’n tien meter van de auto vandaan, met een donkere jas en een capuchon op over de Buitenkamp loopt.

Aanhouding

De auto komt met een schok tot stilstand en de twee doen vliegensvlug hun gordel los en springen uit de auto. Ze rennen naar de man en pakken hem vast. „Die andere loopt volgens mij om de hoek”, zegt Dekker tegen Frieswijk, die erop af gaat. Ondertussen komt een buurtbewoner zijn huis uit en neemt een foto van de aanhouding.

Om de hoek heeft Frieswijk snel de andere verdachte persoon gevonden. Lachend pakt de dertigjarige zijn collega vast. „Nou heb ik je!” Samen lopen ze terug naar hun andere collega’s. De twee agenten in burger liepen drie kwartier door de wijk en gingen bewust verdacht gedrag vertonen.

Het doel van die test was om te kijken hoe alert buurtpreventiegroepen zijn en te kijken hoe snel zij melding maakten van het verdachte gedrag.

De gemeente organiseerde in samenwerking met de politie dinsdagavond de test vanwege een stijging van het aantal inbraken in de gemeente. „Zo’n piek zie je vaak van oktober tot het voorjaar”, zegt Dekker. „Tijdens de donkere maanden is het voor inbrekers makkelijk om ongezien te opereren.”

De beheerders van de appgroep waren op de hoogte en aanwezig in de meldkamer in Wolvega. De beheerder die slaagde voor de test kreeg als bedankje een taart mee naar huis.

De politie testte dinsdagavond vier keer in Wolvega en Oldeholtpade of ze een melding kreeg.

In juni 2017 werd dezelfde test uitgevoerd. Toen duurde het soms een halfuur voordat iemand een melding maakte.

Sneller

In dat opzicht is er sprake van vooruitgang. „Sneller is altijd beter”, zegt Dekker. „Wij moeten het echt van deze meldingen hebben. Wij rijden hier nu rond voor meldingen, dat is één auto op heel Weststellingwerf.” Volgens hem bellen inwoners pas 112 bij een extreme situatie.

„Stel, iemand laat zijn hond uit en ziet een verdacht persoon bij een auto rommelen, zoals agenten vandaag gedaan hebben”, schetst Dekker. „We zien vaak dat zo’n burger dan eerst het rondje met de hond afmaakt en drie kwartier later melding maakt omdat hij het niet vertrouwt. Dan is het voor ons vaak al te laat. Als je iets verdachts ziet, bel dan altijd direct de politie.”