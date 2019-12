Zicht op behandeling zaak ‘Rico de Chileen’

Ruim twee jaar na zijn arrestatie in Chili is er nu zicht op de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de 46-jarige Richard R., alias Rico de Chileen. Deze moet juni volgend jaar plaatsvinden, er zijn vooralsnog vijf dagen voor uitgetrokken. Dat bleek maandag tijdens de inmiddels achtste inleidende zitting van R. in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Het Openbaar Ministerie verdenkt R. onder meer van het leiden van een criminele organisatie die zich toelegde op het plegen van moorden. Hij zou de organisatie hebben aangevoerd met de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Concrete moordzaken zijn niet in de lopende zaak opgenomen, maar het OM heeft eerder al aangegeven aan een tweede zaak tegen R. te werken, waarin dat wel het geval is.

R. werd in oktober 2017 opgepakt in zijn geboorteland en vervolgens aan Nederland uitgeleverd.