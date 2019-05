Zeventig wapens in Helmond ingeleverd

Bij een inleveractie in het Brabantse Helmond zijn in twee weken tijd zeventig wapens en 1500 patronen bij de politie afgegeven. Daaronder zijn ongeveer twintig vuurwapens en negen alarm- of startpistolen, meldde de politie vrijdag. Verder werden er onder meer steekwapens, boksbeugels, katapulten en sabels afgegeven.

Onder het mom ‘Zonder straf van je wapen af’ riep de politie in Helmond mensen op illegale wapens in te leveren. De actie liep van 23 april tot en met 7 mei en werd ingesteld na conflicten in de criminele sfeer en een schietpartij waarbij twee meisjes geraakt werden door rondvliegende kogels.