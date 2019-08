Zeventien man opgepakt wegens WhatsApp-fraude

De politie heeft zeventien mensen uit Apeldoorn en omgeving aangehouden voor fraude via WhatsApp. De verdachten (in de leeftijd van 16 tot en met 72 jaar) zouden hun bankrekening ter beschikking hebben gesteld aan criminelen om te fungeren als ‘geldezels’. Volgens de politie maakten criminelen ruim 80.000 euro buit. Zij zijn nog niet opgepakt.

Het geld werd verkregen door ‘whaling’. Een crimineel doet zich daarbij voor als een bekende van het slachtoffer, bijvoorbeeld diens zoon of dochter. Die is zogenaamd zijn of haar telefoon kwijtgeraakt en heeft een nieuw nummer. Hij vraagt het slachtoffer om geld. Als dat wordt overgemaakt, belandt het op een rekening van een geldezel.

De verdachten staan op 18 december voor de rechter.