Zeventien jaar cel voor doodslag Andy de Heus

De rechtbank in Roermond heeft donderdag de 52-jarige Ronnie S. veroordeeld tot zeventien jaar gevangenisstraf wegens het doodschieten van de 30-jarige marktkoopman Andy de Heus in 2012, en drugshandel vanuit de gevangenis. Het Openbaar Ministerie had eerder levenslang geëist wegens moord, maar volgens de rechtbank is voorbedachte rade niet bewezen.

S. heeft volgens de rechtbank de marktkoopman in december 2012 in een vakantiewoning in Stevensweert met vijf schoten gedood. Ook maakte hij het lichaam weg. Na jaren vermissing werd De Heus in 2016 gevonden bij een visvijver niet ver van Stevensweert.

Volgens het OM gaf Sittardenaar S. blijk van totale minachting voor het menselijk leven. S. werd in mei 2018 opgepakt. Hij zat toen sinds 2015 een straf uit in een gevangenis in Duitsland wegens drugsdelicten. Deze straf moest hij eerst uitzitten voor hij in Nederland kon worden berecht voor het doden van Andy de Heus tijdens een ruzie om drugs.

Volgens de rechtbank heeft S. buitengewoon geweld toegepast bij het doden van zijn slachtoffer, lijkend op een executie. De rechtbank toonde zich bovendien geschokt door „de weinig berouwvolle houding” van S., die tegen een vriendin zei „er geen druppel spijt van te hebben”.

De rechtbank wees erop dat hij de familie van De Heus, die ook zijn familie was, jarenlang in onzekerheid liet over het lot van de man.

De rechtbank haalde een streep door vervroegde invrijheidstelling voor een eerdere drugszaak. Ondanks eerdere waarschuwingen en sancties ging S. in zijn cel door met de handel in drugs, waar naast soft- en harddrugs ook een telefoon werd gevonden.

De rechtbank heeft geen bewijs gevonden dat S. hulp heeft gehad bij het begraven van het stoffelijk overschot van De Heus.