Zeventien arrestaties rond kraakactie Nieuwegein

In Nieuwegein zijn zondag zeventien aanhoudingen verricht rondom een kraakactie. Aan de Dieselbaan in de Utrechtse plaats was een bedrijfspand gekraakt.

De politie meldde eerder zondagmiddag over te gaan tot handhaving, nadat de krakers niet ingingen op het verzoek het pand te verlaten.

Volgens RTV Utrecht ging het om een gebouw van een oude houtzagerij op een terrein naast een botenverhuurbedrijf. Een woordvoerder van de krakers zei tegen de regionale omroep tot de actie te hebben besloten omdat op het terrein al jarenlang een gebouw leegstaat. „Er is een enorme woningnood en veel leegstand en hier staat al jarenlang een pand leeg: één en één is twee lijkt mij.”