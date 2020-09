Zeventien arrestaties in internationale actie tegen drugsbende

In een grote internationale actie tegen een criminele drugsbende zijn zeventien mensen aangehouden. Tien van hen zijn in Nederland aangehouden, zes in Spanje en één in België. Op tientallen locaties zijn invallen gedaan, in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije.

Bijna duizend politiemensen in verschillende landen zijn woensdag ingezet voor de actie. Bij de invallen zijn verdovende middelen, vuurwapens en contant geld aangetroffen. Ook is beslag gelegd op tientallen auto’s.

De opgepakte verdachten zijn tussen de 25 en 68 jaar. De meeste worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Een aantal wordt ook verdacht van verboden wapenbezit. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en worden nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames niet uitgesloten, aldus de Nederlandse politie.

Volgens De Telegraaf is een van de aangehouden verdachten Piet S., een van de grootste drugshandelaren van Nederland. Volgens de krant geldt hij al jaren als een van de kopstukken uit de onderwereld en werd hij in verband gebracht met grote drugshandel en onderwereldmoorden. De politie doet desgevraagd hierover geen mededelingen.

Het internationale onderzoek kwam tot stand door een Spaans-Nederlandse samenwerking binnen een zogeheten Joint Investigation Team (JIT). Hierbij is samengewerkt via Eurojust, het Europese agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken. Nederland heeft de Spaanse en de Belgische autoriteiten inmiddels verzocht om overlevering van de aangehouden verdachten.

Het rechercheteam heeft in dit onderzoek ook gebruikgemaakt van informatie die werd verkregen via EncroChat, de versleutelde-berichtenservice die enkele maanden geleden door de Nederlandse politie werd gekraakt. EncroChat was volop in gebruik bij criminelen.