Bij het Groningse dorp Ten Post heeft zich donderdagavond een lichte aardbeving voorgedaan. Die had een kracht van 1.8 en lag op een diepte van 3 kilometer.

Het was al de zevende beving in de provincie Groningen deze maand. Ook waren er bevingen in Zeerijp, Harkstede, Noordwolde, Zuidbroek, Spijk en Garrelsweer. Die in Ten Post van donderdagavond was de zwaarste, blijkt uit gegevens van het KNMI.