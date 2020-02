Zevende besmetting met corona: vrouw in Delft in thuisisolatie

Een vrouw uit Delft is positief getest op het nieuwe coronavirus. De vrouw zit met ziekteverschijnselen in Delft in thuisisolatie, meldt het RIVM. De GGD Haaglanden is een contactonderzoek gestart. Het RIVM kan nog niets zeggen over de leeftijd van de patiënte. Het is het zevende besmettingsgeval in ons land.

De vrouw heeft geen directe link met de eerste besmettingsgevallen, in Amsterdam en in Loon op Zand. Wel is ze vorige week in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest. De man uit Loon op Zand was daar ook geweest, evenals de vrouw uit Amsterdam. Deze streek lijkt een belangrijke besmettingshaard van het nieuwe coronavirus te zijn.