Zeven verdachten van fraude met taalscholen opgepakt

De politie heeft een bende opgerold die zich bezighield met fraude met overheidsgeld dat bedoeld was voor inburgeringslessen. Bij doorzoekingen van vijf huizen en twee bedrijven zijn donderdag zeven verdachten, onder wie een vrouw, aangehouden. Zeker drie taalscholen hebben aan de fraude meegewerkt, vermoedt de Inspectie SZW.

De politie heeft onder meer beslag gelegd op administratie, enkele tienduizenden euro’s aan contant geld, drie auto’s en bankrekeningen. De zeven worden verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen van overheidsgeld en komen uit Rotterdam, Breda, Heerlen, Barendrecht en Roosendaal.

In Nederland is het verplicht om als immigrant binnen drie jaar na aankomst in Nederland inburgeringsexamen te doen. Taalscholen kunnen de immigrant helpen met onderwijs om dit examen te halen. De inspectiedienst denkt dat er door de drie scholen valse facturen en valse verklaringen over deelname aan cursussen zijn ingediend.