Zeven tips na verdubbeling tipgeld in zoektocht naar Gerel Palm

De politie in Rotterdam heeft zeven tips gekregen nadat dinsdagavond in Opsporing Verzocht was bekendgemaakt dat het Openbaar Ministerie 30.000 euro uitlooft voor de gouden tip die kan leiden naar de verblijfplaats van Gerel Palm. Palm wordt onder meer verdacht van een dubbele liquidatiepoging in 2016 in Noordeloos.

De beloning was 15.000 euro, maar wordt verdubbeld omdat de politie vermoedt dat hij bij meer liquidaties is betrokken. Palm wordt door het OM gezien als schutter van liquidaties die zijn uitgevoerd in opdracht van Ridouan Taghi, waaronder de liquidatie van Ronald Bakker die in 2015 bij zijn woning in Huizen werd doodgeschoten toen hij thuiskwam uit zijn werk bij de spyshop in Nieuwegein.

Palm staat sinds 2017 op de Nationale Opsporingslijst. In 2017 zat hij vast in Suriname. Hij is daar ontsnapt door een bewaker te bedreigen met een vuurwapen, aldus de politie. Sindsdien is hij voortvluchtig.