Zeven Nederlanders vast in Belgische cocaïnezaak

De Belgische politie heeft tien verdachten, onder wie zeven Nederlanders, opgepakt in een zaak over honderden kilo’s cocaïne. De eerste partij drugs van 413 kilo in een container uit de Dominicaanse Republiek werd medio december onderschept in de haven van Antwerpen.

Een 51-jarige man uit het Vlaamse Boom die de drugs ophaalde in de haven wordt gezien als de spil. Eerder deze week kwam hij opnieuw een container ophalen, afkomstig uit Ecuador. De politie volgde het transport naar een loods in Bornem, waar de cocaïne werd overgeladen in twee bestelwagens.

Speciale eenheden vielen de loods binnen en arresteerden negen mensen. De chauffeur werd later in zijn woning opgepakt. Verborgen ruimtes in de twee bestelwagens bleken in totaal 203 kilo cocaïne te bevatten. De politie trof ook wapens aan. Bij een huiszoeking in Genk werden vuurwapens en explosieven aangetroffen.

Naast de Nederlanders (mannen van 22, 23, 25, 33, 33, 42 en 45 jaar) en de chauffeur werden twee Belgen uit Genk en Dilsen-Stokkem opgepakt. De raadkamer in Antwerpen heeft de hechtenis van negen verdachten vrijdag verlengd. Over de tiende wordt volgende week beslist.

De organisatie is wellicht verantwoordelijk voor meer drugstransporten. Donderdag werden drie nieuwe huiszoekingen en drie aanhoudingen verricht voor een gelijksoortig drugstransport begin december. Twee mannen uit Deurne en Turnhout zitten nog vast.