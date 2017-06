Zeven mensen onwel na rook in woning Schiedam

Zeven mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in een woning in Schiedam onwel geworden doordat ze rook hebben ingeademd. Het gaat om drie volwassenen en vier kinderen, onder wie twee baby’s. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht voor mogelijk koolstofmonoxidevergiftiging.

Melding van de rook in de woning aan de Nicolaas Beetsstraat kwam rond 01.45 uur binnen. Toen de brandweer op zoek ging naar waar de rook vandaan kwam, stuitte ze op de meterkast. Een woordvoerder laat weten dat een mogelijk drugslab in het naastgelegen pand de oorzaak is geweest.

De brandweer heeft de situatie overgedragen aan de politie die onderzoek doet. De politie meldt op Twitter dat een locatie is aangetroffen waar heroïne werd versneden.