Zeven maanden cel voor bedreigen agenten

De 36-jarige Goesenaar Robbie H., tegen wie één jaar cel was geëist voor poging tot doodslag op dan wel poging tot zware mishandeling van twee politieagenten, is daarvan vrijgesproken. H. werd wél veroordeeld tot een celstraf van zeven maanden voor bedreiging van die agenten en het bezit van illegaal vuurwerk. Ook moet hij de agenten een schadevergoeding van elk 500 euro betalen.

Tijdens een controle op illegaal vuurwerk in de avond van 22 december 2014 werd de auto met H. tot stoppen gedwongen. Tijdens die controle ging hij ervandoor, keerde op de A58 en reed tegen het verkeer in richting Bergen op Zoom. De politie zette de achtervolging in, raakte hem kwijt en troffen H. en zijn auto later aan op de Grensweg bij Rilland. Daar reed hij op de agenten in, die opzij konden springen en ongedeerd bleven. De auto van H. werd later in Antwerpen aangetroffen.