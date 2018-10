Zeven leden roversbende Baarn van bed gelicht

Zeven leden van een Baarnse roversbende zijn woensdagmorgen vroeg door de politie van hun bed gelicht en in de boeien geslagen. Het gaat om jongens en mannen in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar, die verdacht worden van georganiseerde woninginbraken in Baarn en omstreken. Ze worden verdacht van het lid zijn van een criminele bende.

De aanhoudingen die tegelijk plaatsvonden bij zeven afzonderlijke woningen in Baarn zijn het resultaat van uitgebreid rechercheonderzoek, naar aanleiding van diverse inbraken sinds begin dit jaar in Baarn en omstreken. Deze inbraken vonden vooral in de nachtelijke uren plaats.

Na de arrestaties zijn huiszoekingen verricht bij de huizen waar de verdachten wonen, bij hun ouders of verzorgers. Daarbij zijn onder meer telefoons, laptops, sieraden en alarmpistolen gevonden.

Onderzoek wijst uit dat de jonge dieven gebruik maakten van de zogenoemde tandenstokersmethode, waarbij deze tussen voordeuren werden gestoken. Omdat de tandenstoker bij het openen naar beneden zou vallen, konden de criminelen zien of de bewoners thuis waren gekomen of niet.