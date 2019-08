Zeven jaar geëist om invoer 300 kilo coke

Zeven jaar cel is er vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam geëist tegen een 33-jarige Bredanaar die wordt verdacht van wapenbezit en invoer van 300 kilo cocaïne.

De spullen waren gevonden in een verborgen ruimte in de bus van de man. Die bus werd half maart op de grens bij Hazeldonk aangehouden waarna het geheime vak werd ontdekt. Daarin zaten dertien tassen met pakketten cocaïne. In een andere rugzak bleken ook nog twee kalasjnikovs, drie gewone vuurwapens en munitie te liggen.

De politie vond in zijn huis verder mobiele telefoons, een geldtelmachine, versnijdingsmiddelen, ponypacks (waarin gebruikershoeveelheden drugs worden verpakt), een weegschaal, en twee zogenoemde jammers. Die kunnen mobiel (telefoon)verkeer verstoren.

Al met al voldoende bewijs, vindt het Openbaar Ministerie. De uitspraak is 30 augustus.