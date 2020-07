Zeven jaar en tbs voor doodsteken vriendin in Vlaardingen

De 28-jarige Glenn A. krijgt zeven jaar gevangenisstraf en tbs omdat hij in juli vorig jaar zijn 25-jarige vriendin in Vlaardingen heeft doodgestoken. De rechtbank in Rotterdam acht A. schuldig aan het met kracht in de buik steken van de vrouw, waardoor ze binnen enkele uren is doodgebloed.

A. was met de vrouw, met wie hij een onstabiele relatie had, in haar huis aan de Van ’t Hoffstraat in Vlaardingen. Rond middernacht dachten ze gemorrel aan de deur te horen, waarop de vrouw een vriendin belde. Die kwam samen met een andere vriendin kijken wat er aan de hand was en een van hen zag hoe A. zijn vriendin neerstak. Eerste hulp mocht niet meer baten.

A. werd vrijgesproken van moord, omdat de rechtbank geen vooropgezet plan in de geweldsuitbarsting zag. De officier zei eerder dat het de eigen keuze van de verdachte was geweest zijn medicijnen niet te nemen, harddrugs te gebruiken en te blowen, waardoor hij zeer angstig en gespannen was toen het steekincident plaatsvond. A. zag vanuit zijn ooghoek iets bewegen, dacht dat het een insluiper was en stak toe. De rechtbank erkent dat het nooit zijn bedoeling is geweest om haar te doden, maar dat hij zich er wel van bewust was dat messteken iemand het leven kunnen kosten.

Omdat A. eerder is veroordeeld voor geweldsmisdrijven en meerdere persoonlijkheidsstoornissen heeft, heeft de rechtbank ook tbs opgelegd.