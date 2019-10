Zeven jaar cel voor fatale klap met steigerbuis

Een inwoner van het Friese Jubbega die in november vorig jaar een dorpsgenoot (60) doodsloeg met een stalen buis is veroordeeld tot zeven jaar cel.

Het tweetal had ruzie gekregen in een woning. Het slachtoffer werd door de 26-jarige Chris S. geslagen met een zware buis. Hij overleed na enkele weken in coma te hebben gelegen. De buis was afkomstig uit een bouwsteiger die bij het huis stond.

Volgens de rechtbank in Leeuwarden heeft S. zich schuldig gemaakt aan doodslag. De rechter vindt alleen een onvoorwaardelijke en lange celstraf passend. Van noodweer zou geen sprake zijn. Zo was het slachtoffer zodanig onder invloed van alcohol dat hij niet meer op zijn benen kon staan, aldus de rechtbank.

S. was volgens psychisch deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar. Hij had amfetamine gebruikt en een half krat bier op. Daarnaast kampte hij met veel stress door relatieproblemen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).