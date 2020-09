Zeven jaar cel na drama met kind

De 40-jarige Paul den B. uit Utrecht is dinsdag in Assen veroordeeld tot zeven jaar cel voor doodslag op zijn zoontje Sven, die in december vorig jaar verdronk in het Noord-Willemskanaal bij het Drentse Ubbena.

Het 3-jarige kind viel in het donker vanaf de oever van het kanaal in het water. Volgens de rechtbank bracht Den B. het jongetje „zonder redelijk doel” naar een donkere, afgelegen plek, onder het viaduct bij het kanaal tussen Tynaarlo en Ubbena. Hij wilde de peuter naar eigen zeggen in het water laten plassen. Op de steile oever hield hij niet het handje van zoon vast. Toen het jongetje in het water viel, deed hij niet genoeg om hem snel te redden, vindt de rechtbank.

Ook sprong hij niet gelijk in het water en belde hij pas minuten later 112. Toen hulpverleners het kind eruit haalden, had hij naar schatting 53 minuten in het water gelegen. Hij liep ernstig hersenletsel op en overleed op 31 december. Door zijn gedrag nam Den B. volgens de rechtbank bewust het risico dat zijn zoon zou overlijden.

De dag waarop het jongetje in het water viel, 18 december, was de eerste dag dat de Utrechter zijn zoontje acht uur lang zonder begeleiding mocht zien. Hij had het kind sinds de scheiding van zijn ex-vrouw lang niet gezien en zag hem pas sinds september vorig jaar weer onder begeleiding van jeugdzorg. Den B. wilde met zijn zoontje naar zijn ouders in Assen, maar reed in plaats daarvan naar het Noord-Willemskanaal. Hij wilde het jongetje de roeiclub wilde laten zien, waar hij zelf eerder had gesport, heeft hij verklaard.

Behalve voor doodslag is Den B. veroordeeld voor het onttrekken van het kind aan het wettig gezag. Ook is volgens de rechtbank bewezen dat hij zijn ex-vrouw in 2019 maandenlang heeft gestalkt. Omdat dat niet voor het eerst is, heeft de rechtbank hem een contactverbod van vijf jaar opgelegd.

Daarnaast moet hij haar ruim 21.000 euro schadevergoeding betalen. Door de doodslag op Sven heeft De B. zijn ex-vrouw volgens de rechtbank „intens en onherstelbaar leed toegebracht.”