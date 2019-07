Zeven jaar cel geëist voor fatale burenruzie

De 28-jarige Jerry van den B. moet zeven jaar cel krijgen voor de doodslag op zijn buurman in zijn woning aan de Haagse Albardastraat in september vorig jaar. De officier van justitie eiste die straf dinsdag voor de rechtbank in Den Haag.

De twee mannen waren elkaar volgens Van den B. om middernacht tegengekomen en hadden daarna behoorlijk gedronken. Toen hij de 46-jarige buurman diep in de nacht vroeg om weg te gaan, zou die daarop extreem agressief zijn geworden. "Het leek alsof er een duivel in hem was gekomen." Van den B. zegt dat hij zichzelf moest verdedigen toen de buurman een mes greep. In een worsteling kreeg Van den B. het mes te pakken en stak toe.

Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat Van den B. handelde uit zelfverdediging. Het slachtoffer had negen steekwonden, waarvan Van den B. zich alleen de eerste dodelijke steek in de nek zegt te kunnen herinneren.