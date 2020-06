Zeven jaar cel geëist voor doodsteken vrouw in Vlaardingen

Tegen een 28-jarige man is zeven jaar celstraf en tbs geëist voor het in juli vorig jaar doodsteken van een 25-jarige vrouw in Vlaardingen. De officier van justitie acht bewezen dat het slachtoffer is overleden aan een verwonding in haar buik, die door de verdachte is toegebracht.

Volgens de officier is er geen sprake van moord, omdat geen vooraf opgesteld plan is vastgesteld. De officier zei dat het de eigen keuze van de verdachte was geweest zijn medicijnen niet te nemen, harddrugs te gebruiken en te blowen, waardoor hij zeer angstig en gespannen was toen het steekincident plaatsvond.

De verdachte en het slachtoffer waren op 16 juli vorig jaar samen in het huis van de vrouw aan de van ’t Hoffstraat in Vlaardingen. Het stel had een relatie die niet stabiel was. Het stel dacht rond middernacht gerommel aan de deur te horen, waarna het slachtoffer een vriendin belde. Die kwam samen met een tweede vriendin poolshoogte nemen. Volgens beide vriendinnen was de verdachte angstig en schichtig.

Een van de vriendinnen zag hoe de verdachte de vrouw stak. Beide vriendinnen probeerden nog eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer, maar diezelfde nacht nog overleed de vrouw aan de steekwond.

De rechtbank doet 7 juli uitspraak.