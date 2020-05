Zeven jaar cel geëist tegen vermoedelijke leider wietbende

Voor de rechtbank in Almelo heeft het Openbaar Ministerie dinsdag zeven jaar cel geëist tegen een 40-jarige man, die „de onbetwiste leider” zou zijn geweest van een bende die op grote schaal wiet teelde en verhandelde. Zijn 36-jarige broer hoorde vier jaar tegen zich eisen.

Het tweetal werd in september 2018 opgepakt tijdens een grote politieactie in de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo. De mannen zouden bij wietkwekerijen in Almelo, Nijverdal en Mol (België) betrokken zijn geweest. De komende weken staan bij de Almelose rechtbank in totaal elf vermoedelijke bendeleden terecht.

Volgens het OM gaat het om een zeer professionele organisatie, die beheerders, bouwers en verzorgers aan het werk had. Een elektriciën regelde de illegale stroomvoorziening. Het materiaal voor de inrichting van de kwekerijen hield de bende in eigen beheer, aldus justitie. Het werd opgeslagen in garageboxen en in een schuur naast de woning van de hoofdverdachte.

De vermoedelijke bendeleider hield zich vooral op de achtergrond, zegt het OM. Hij stuurde de beheerders aan en was actief als investeerder. Om fouten te voorkomen en de bedrijfsvoering vlekkeloos te laten verlopen werd geweld niet geschuwd. Volgens justitie hebben meerdere katvangers (mensen die de locatie voor een kwekerij huurden) te maken gehad met geweld of dreiging daarmee. Katvangers zaten vaak klem en konden zich niet meer aan het criminele web onttrekken.

De organisatie zou gebruik hebben gemaakt van informatie uit de politiesystemen, met behulp van twee ‘platte’ politieagenten. Zij zijn inmiddels ontslagen en zullen later terechtstaan.

De activiteiten van de bende staan volgens het OM model voor het verschijnsel ondermijning. „Corruptie, getuigen die niet vrijuit durven spreken, fors geweld en intimidatie, crimineel verdiend geld dat wordt witgewassen door financiering van onroerend goed”, aldus de officier van justitie. „Deze criminaliteit raakt het hart van de samenleving en alleen een langdurige gevangenisstraf is hier op zijn plaats.”