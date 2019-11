Zeven helden geëerd tijdens Heldendag

Het Platform Heldenwaardering deelt donderdag zeven onderscheidingen uit tijdens de Nationale Heldendag. Vice-premier Hugo de Jonge overhandigt de decoraties in de Glazen Zaal in Den Haag aan mensen die zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden door hun moed.

Vier mannen worden geëerd voor de wijze waarop ze te werk gingen tijdens een woningbrand op 28 oktober 2018 in het Gelderse Ooij. Twee broers en hun stiefvader sloegen ramen in van een huis toen brand uitbrak in de keuken en wisten het vuur met een tuinslang te blussen. De destijds 75-jarige buurman opende de voordeur en probeerde de bewoner van het huis, die lag te slapen op de eerste verdieping, te bereiken. Door de zware rookontwikkeling lukte dat niet, maar hij slaagde er wel in de hoofdgaskraan dicht te draaien. Opgetrommelde hulpdiensten haalden de bewoner uit het huis.

Twee schilders uit Kampen kwamen op 10 juli dit jaar in actie toen een auto op de kop in het water belandde aan de Groenburgwal in Amsterdam. Ze sloegen met een lifehammer een ruit in en bevrijdden de bestuurder. Die klom zelf op de kant en nam de benen. De schilders zagen een tweede inzittende en probeerden haar samen met een omstander te bevrijden. Hulpdiensten haalden haar uiteindelijk uit de wagen en reanimeerden haar. Zowel de schilders als de omstander worden onderscheiden.