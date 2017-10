Zeven gewonden na inademen rook bij flatbrand

Bij de brand in een flat met twintig etages aan de S├Âderblomplaats in Rotterdam zijn zeven personen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Bij de brand is een man om het leven gekomen, heeft de veiligheidsregio laten weten. Het is de 62-jarige bewoner van de woning waar de brand begon.

De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Eerder op de avond werd besloten de hele flat te ontruimen. De bewoners zijn opgevangen in het nabijgelegen cultureel centrum Romeynshof en kunnen vrijdagnacht niet meer naar huis.

Alle 160 woningen in de flat zijn gecontroleerd. In een aantal woningen heeft de brandweer nog mensen aangetroffen. Die zijn veilig naar beneden gebracht.