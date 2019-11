Door een aanrijding tussen een lijnbus en een auto zijn zaterdagochtend in Margraten (Limburg) zeven mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

Het ongeval deed zich rond 11 uur voor op de N278. In de lijnbus zaten vijftien mensen, van wie er vijf gewond raakten. In de auto zaten vier mensen. Van hen raakten twee inzittenden gewond.

De weg is afgezet. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.