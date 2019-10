Bij bodemonderzoek in de Noordzee zijn zeven explosieven gevonden. Die worden de komende weken onschadelijk gemaakt. Dat meldt het bedrijf Orsted, dat in het gebied een windmolenpark aan het bouwen is.

Tijdens het onderzoek werden 850 verdachte objecten gevonden op de zeebodem. Zeven daarvan bleken nog niet ontplofte bommen te zijn. In de Noordzee tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland liggen veel bommen uit de Tweede Wereldoorlog.

Orsted start in december met de bouw van het windmolenpark.