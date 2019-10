Zeven arrestaties na vechtpartij Den Haag

In een huis aan de Marktweg in Den Haag zijn afgelopen nacht zeven mensen opgepakt na een vechtpartij waarbij iemand is neergestoken. Agenten troffen in het portiek drie mensen aan die onder het bloed zaten. In het tuinhuisje van de woning had iemand met verwondingen zich verstopt. Die is naar het ziekenhuis gebracht.

Iedereen die in het huis en in het portiek was, is opgepakt. Dat zijn drie mannen zonder vaste verblijfplaats (26, 35 en 41 jaar), een 31-jarige man uit Oud-Alblas, twee mannen uit Den Haag (33 en 57 jaar) en een 26-jarige vrouw zonder vaste verblijfplaats. De politie beschouwt ze alle zeven als verdachte.