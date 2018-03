Zetels verschuiven bij officiële uitslagen

Bij de officiële vaststelling van de verkiezingsuitslagen zijn er diverse wijzigingen in zetelaantallen gekomen. Een aantal officiële uitslagen was nog niet officieel bekend bij het sluiten van het Reformatorisch Dagblad.

In Den Haag kreeg Groep de Mos (ex-PVV) bij de officiële uitslag geen 9 maar 8 zetels. De groepering blijft wel de grootste. De restzetel gaat naar de Haagse Stadspartij.

In Rotterdam verliest de PVV een zetel aan tegenpool DENK. Alleen PVV-lijsttrekker Meeuwissen komt in de raad, DENK gaat naar 4 zetels.

In Rijswijk (ZH) moeten alle stemmen opnieuw worden geteld wegens „een signaal van onvolkomenheden” bij een van de stembureaus, aldus Omroep West.

In Almelo blijkt het CDA toch groter geworden dan de VVD. Dit is van belang, want de grootste partij mag het initiatief bij de collegeonderhandelingen nemen en een informateur aanstellen. In Almelo gaan CDA en VVD dat nu samen doen.

Het CDA in Dalfsen (Ov.) bleek bij de officiële uitslag 6 stemmen te kort te komen voor een restzetel.

In de Limburgse gemeenten Beek, Maastricht en Venray komt ook een hertelling.

In Rhenen verliest de SGP op 1 stem na 1 van de 4 zetels, maar bleef wel de grootste.

In Zaltbommel kreeg de SGP volgens de officiële uitslag 2 stemmen meer dan de lokale partij ZVV. Eerder waren ze even groot.

De CU in Midden-Delfland haalde woensdag 12 stemmen meer dan de kiesdeler en veroverde daarmee voor het eerst 1 zetel.

In Emmen is de om haar hoofddoek gediscrimineerde PvdA-kandidaat Ugbaad Kilincci met voorkeurstemmen in de raad gekozen.

In Zeewolde (Fl.) vraagt Burger Belang om een hertelling. De partij vecht voor haar enige zetel.

In Medemblik (NH) heeft ook hertelling plaats.