‘Zet twee monumenten voor slavernij en koloniën in Den Haag’

Den Haag zou twee monumenten over slavernij en de Nederlandse koloniale geschiedenis moeten krijgen. Eén monument moet het vervoer van slaven van Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika en de Cariben herdenken, het andere beeld moet gaan over de Nederlandse rol in het voormalige Nederlands-Indië. Ook moet Den Haag excuses aanbieden voor de rol van de stad in dat verleden.

Acht fracties uit de gemeenteraad van Den Haag komen woensdag met een gezamenlijk voorstel daarover. Ze willen ook dat Den Haag meer ruimte biedt aan herdenkingen en vieringen van bijvoorbeeld de Molukse onafhankelijkheidsverklaring (25 april) en het einde van de slavernij (Keti Koti op 1 juli).

Het voorstel is afkomstig van de collegepartijen GroenLinks, CDA en PvdA en de oppositiepartijen NIDA, HSP, Partij voor de Dieren, Islam Democraten en SP. Ze willen het voor het einde van de maand overhandigen aan de wethouders. Dat gebeurt waarschijnlijk op het Lange Voorhout, want daar staan „veel gebouwen die in het bezit waren van slavenhandelaren en plantagehouders”.