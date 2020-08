‘Zet mobiele coronabus in voor wie teststraat niet kan bereiken’

De testen die moeten uitwijzen of iemand besmet is met corona, zouden overal in Nederland thuis afgenomen moeten kunnen worden bij mensen die niet mobiel zijn. Daarvoor pleit ouderenbond ANBO.

Iedereen met gezondheidsklachten kan zich laten testen, maar voor wie slecht ter been is of geen auto heeft, is dat volgens de bond nog niet zo eenvoudig. Teststraten zijn bovendien vaak niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

„Het geldt voor veel senioren en mensen met een beperking. En als je klachten hebt, ga je natuurlijk ook niet bij iemand in de auto zitten, want dan bestaat de kans dat je die persoon besmet”, aldus directeur Liane den Haan. De oplossing is volgens haar een mobiele testbus die langsrijdt bij mensen of samenwerking tussen GGD’s en thuiszorgorganisaties, die vaak al geregeld bij mensen over de vloer komen.

„Ik vind het mooi om te zien dat dat er in Zeeland en Brabant gekeken wordt naar deze mogelijkheden. Maar wat ons betreft moet dit in heel Nederland mogelijk zijn.”