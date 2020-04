‘Zet kranen open om legionella te voorkomen’

Gebouwbeheerders moeten tijdens de coronacrisis waterleidingen goed blijven doorspoelen om legionella in kraanwater te voorkomen. Daarvoor waarschuwt drinkwaterbedrijf Dunea. Door de maatregelen die vanwege het coronavirus zijn genomen, wordt er nauwelijks meer kraanwater gebruikt in onder meer scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen en hotels.

Bij een temperatuur tussen de 25 en 55 graden zijn de condities optimaal voor legionellagroei in de drinkwater- en blusinstallatie, aldus Dunea. De legionellabacterie kan ziektes veroorzaken.

Leidingen zijn het best door te spoelen door alle koud- en warmwaterkranen even te openen. „Laat het water een minuut lang rustig stromen en voorkom dat het water vernevelt”, schrijft Dunea op de website. „Daarna is het water weer lekker koel en zeer geschikt voor consumptie.” In woningen moet de kraan minimaal een minuut open, organisaties met grote waterinstallaties moeten het water twee minuten laten lopen.

Vanwege het coronavirus zijn onder andere alle scholen en horecagelegenheden in Nederland gesloten. Ook wordt mensen aangeraden zo veel mogelijk thuis te werken, waardoor kantoren vaak onbezet zijn.