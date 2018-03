Een zestigjarige man uit Huizen is dinsdag om het leven gekomen door een ongeluk met zijn auto in zijn woonplaats. Hij reed met zijn voertuig op de Crailoseweg door onbekende oorzaak tegen een boom. De politie vermoedt dat hij de macht over het stuur is verloren.

De man werd door ambulancemedewerkers nog wel uit zijn auto bevrijd, maar hulp mocht niet meer baten.