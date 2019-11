Zestien tips bij politie over explosie Urk

De politie heeft door de uitzending van Opsporing Verzocht zestien tips binnengekregen over de ontploffing bij een gezinswoning in de nacht van 2 op 3 november in Urk. Dat zegt een politiewoordvoerder. Vijf mensen belden al tijdens de uitzending en daarna namen nog negen mensen contact op met de politie met informatie.

„Wij moeten alle tips nog gaan onderzoeken”, aldus de woordvoerder.

De politie zei dinsdagavond in Opsporing Verzocht dat het explosief waarschijnlijk bij het verkeerde huis in Urk is geplaatst. Volgens de politie ging het om een zelfgemaakt explosief. De explosie, in de hal van de woning vlakbij de meterkast, was zo heftig dat dakpannen van het dak werden gerukt en scheuren ontstonden in dragende muren.

De politie houdt er rekening dat de aanslag eigenlijk gericht was tegen een echtpaar dat op 2 november bij de politie melding deed van mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto. In dat scenario zijn de daders de eigenaren van de auto en de dozen.