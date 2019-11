Zestien mensen achterin vrachtwagen IJmuiden

De marechaussee heeft uit een vrachtwagen in IJmuiden zestien vreemdelingen gehaald. Het gaat om vier minderjarige jongens, een vrouw en elf mannen met verschillende nationaliteiten.

De mensen werden gevonden, doordat de chauffeur aangaf geluiden te horen in zijn container. De 45-jarige Turkse chauffeur was onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Hij is aangehouden op verdenking van mensenhandel.

De vrachtwagen vervoerde auto-onderdelen. De mensen hadden zich daartussen verstopt.

Vorige maand werden 39 Vietnamezen dood gevonden in een koelcontainer in Engeland. Zij zouden via Zeebrugge in Belgiƫ en Ierland naar Engeland zijn gesmokkeld.