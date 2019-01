Zestien maanden cel geëist tegen seriehijger

Tegen een man die jarenlang 20 tot 25 vrouwen telefonisch zou hebben gestalkt, is in de rechtbank in Den Bosch twee jaar cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De 49-jarige man heeft bekend dat hij de vrouwen acht jaar lang op alle tijden van de dag en nacht, zowel thuis als op hun werk belde. Hij deed daarbij seksuele uitspraken en hijgde in hun oor, soms wel tientallen keren per dag. Sommigen belde hij in een half jaar tijd wel vijfhonderd keer. Hij zei het voor zijn eigen genot te hebben gedaan.

De man kon worden achterhaald door onderzoek naar de locaties waar hij zijn toestel opwaardeerde. Bij zijn aanhouding zei hij blij te zijn dat het voorbij was.

De voortdurende telefoontjes hadden volgens de officier van justitie een grote impact op zijn slachtoffers. Ze werden angstig, durfden niet meer zomaar over straat of kregen paniekaanvallen. Elf meldingen van slachtoffers konden aan de verdachte worden gekoppeld en slechts zeven van hen deden aangifte. De anderen wilden het niet meer oprakelen.

De uitspraak is op 5 februari.