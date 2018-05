Zestien jaar geëist om doodslag in Amsterdam

Tegen een 29-jarige Pool is zestien jaar cel geëist omdat hij een 54-jarige man zou hebben gedood en diens woning in brand zou hebben gestoken. Het slachtoffer werd tijdens het blussen van de woning in Amsterdam-Zuidoost gevonden.

De verdachte logeerde enkele dagen bij de Amsterdammer en heeft verklaard dat hij razend werd toen hij ’s nachts wakker werd omdat zijn gastheer hem betastte. Hij stompte en trapte het slachtoffer en sloeg met kracht een fles tegen zijn hoofd, waardoor de man overleed. Om zijn sporen uit te wissen stichtte de Pool vervolgens brand, op zeker twee plaatsen.

De officier van justitie verwijt het de man ook dat de brand ingrijpend was voor omwonenden, die soms tot wel maanden niet in hun eigen huis konden verblijven.

De Pool werd vorig jaar uitgeleverd aan Nederland, nadat hij eerst een celstraf in zijn vaderland had uitgezeten.