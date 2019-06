De rechtbank in Almelo heeft een 23-jarige man uit Enschede veroordeeld tot zestien jaar cel voor gewapende overvallen op twee woningen, een supermarkt en een tankstation. Twee medeverdachten van 21 en 22 jaar oud kregen drie en vijf jaar. Bij de overvallen werd telkens grof geweld gebruikt. Zestien jaar is de maximale celstraf die de rechter voor dit soort feiten kan opleggen.

Bij de woningovervallen - in Ambt Delden (november 2015) en Overdinkel (maart 2016) - waren de slachtoffers kwetsbare bejaarden, die de mannen bewust hadden geselecteerd. Een hoogebjaarde vrouw kreeg een pistool tegen haar hoofd gezet, een ander slachtoffer is mishandeld met een koevoet.

De overval op het tankstation vond plaats in het Duitse Altst├Ątte, in september 2016, de overval op de supermarkt In Enschede, in januari 2015. De daders dreigden met een pistool en een mes en tapeten medewerkers vast.

De rechtbank sprak een 23-jarige man vrij. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij de overval op de supermarkt.