Zestien jaar cel geëist voor moord op moeder

De officier van justitie in Amsterdam heeft vrijdag tegen een 54-jarige man en zijn 55-jarige vrouw zestien jaar gevangenisstraf geëist wegens de moord op de moeder van de man. De tachtigjarige vrouw is volgens het Openbaar Ministerie (OM) in de nacht van 11 op 12 juni 2016 vergiftigd met een overdosis van de pijnstiller oxycodon, in haar woning aan het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost. Beide verdachten ontkennen.

Volgens de officier is die ontkenning tegen beter weten in. Sluitend bewijs wordt volgens hem geleverd in de vorm van een afgeluisterd gesprek, waarin de verdachten gedetailleerd de zaak bespreken. De politie had afluisterapparatuur ingebouwd in de auto van verdachte Hans W. In het bewuste gesprek zegt hij: „Zolang wij niet bekennen weten hun niet wie het gedaan heeft en kunnen we niet worden veroordeeld.” De officier: „Ik stel vast dat ze met dit gesprek door de mand zijn gevallen. Ze wanen zich onbespied en leggen met elkaar hun kaarten op tafel.”

De verdachten zijn volgens het OM, alleen of samen, in de bewuste nacht in het huis geweest om de dodelijke dosis pillen toe te dienen. Na maanden intensief onderzoek door de recherche werd het tweetal in januari 2017 gearresteerd.

De aanklager sprak van „een macabere zaak”. Het slachtoffer werd door haar zoon en diens vrouw geïsoleerd en zij was ernstig verwaarloosd. De vrouw was dementerend. Haar jaren geleden overleden man had fortuin gemaakt in het vastgoed. Met twee broers zou er ruzie zijn geweest over de erfenis. Beide broers legden vrijdag emotionele slachtofferverklaringen af in de rechtszaal.