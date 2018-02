Zestien jaar cel geëist voor moord op moeder

De officier van justitie in Amsterdam heeft vrijdag tegen een 54-jarige man en zijn 55-jarige vrouw zestien jaar gevangenisstraf geëist wegens de moord op de moeder van de man. De tachtigjarige vrouw is volgens het Openbaar Ministerie (OM) in de nacht van 11 op 12 juni 2016 vergiftigd met een overdosis van de pijnstiller oxycodon, in haar woning aan het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost. Beide verdachten ontkennen.

Volgens officier Rob Kloos is die ontkenning tegen beter weten in. Sluitend bewijs wordt volgens hem geleverd in de vorm van een afgeluisterd gesprek, waarin de verdachten gedetailleerd de zaak bespreken.

De aanklager sprak van „een macabere zaak”. Het slachtoffer werd door haar zoon en diens vrouw geïsoleerd en was zij ernstig verwaarloosd.