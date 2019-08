Zestien gewonden door verkeersongeval Zeeland

Door een verkeersongeval bij het Zeeuwse Wilhelminadorp zijn donderdagmiddag zestien mensen gewond geraakt. De politie meldt dat onder degenen met letsel ook zwaargewonden zijn. Eén gewonde zat bekneld in een voertuig.

Bij het ongeval op de Deltaweg (de N256) waren meerdere auto’s betrokken. Wat er precies is gebeurd bij Wilhelminadorp (gemeente Goes) is nog niet duidelijk. Bij de hulpverlening is een traumateam ingezet.

Door het ongeval is de N256 bij Wilhelminadorp in beide richtingen gestremd. Rijkswaterstaat adviseert het verkeer om te rijden via de N57.