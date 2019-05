Zestien arrestaties bij actie tegen wietteelt

De politie heeft dinsdag bij een grote actie tegen grootschalige wietteelt rond Sittard-Geleen zestien mensen gearresteerd. Daarbij werden 12.000 wietplanten, ruim 25 kilo aan gedroogde wiettoppen, vier auto’s en ruim 140.000 euro contant geld in beslag genomen. De politie deed invallen in twintig panden. In vijftien panden vonden agenten wietplantages. Volgens de politie is de straatwaarde van de gevonden wiet ruim 1,4 miljoen euro.

Onder de aangehouden verdachten zijn de drie bestuurders van een bedrijf in Geleen. Het gaat om twee 40-jarige mannen en een 36-jarige vrouw van Marokkaanse afkomst, wonend in België. Hun bedrijf in Geleen betaalde de afgelopen jaren de huur en energiekosten voor 87 panden. Volgens burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen zijn dat spookpanden, waarvan de bewoners onbekend zijn. De panden werden gebruikt als wietplantages. Daarnaast werd in Würselen een 34-jarige hoofdverdachte uit Geleen aangehouden. Hij is van Albanese afkomst.

Naast deze vier verdachten hield de politie nog eens twaalf mensen aan. De meesten zijn van Albanese afkomst. De arrestaties vonden plaats in Nederland en Duitsland (Würselen en Alsdorf), maar ook in Luik (België) zijn huiszoekingen gedaan. Justitie verdenkt de aanhouden mensen van wietteelt, valsheid in geschrifte en witwassen.

De Albanezen die in de wietplantages werkten, waren in het bezit van vervalste identiteitsbewijzen die volgens de politie niet van echt te onderscheiden waren.