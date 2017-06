Zestal niet verdacht van doodslag na val flat

De zes mensen die zaterdagavond in Almelo zijn gearresteerd nadat een man uit een flat was gevallen, zijn weer op vrije voeten. Ze werden eerder verdacht van poging tot doodslag, maar de politie gaat niet langer uit van een misdrijf. „Ze zijn geen verdachten meer”, zei een woordvoerster zondag.

De twee vrouwen en vier mannen, allemaal Polen, werden zondag verder verhoord en daarna vrijgelaten. Het slachtoffer, een Pool van 34 jaar, ligt nog in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, maar hij kon nog niet worden gehoord door de politie.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De man raakte ernstig gewond nadat hij van de vierde verdieping uit een gebouw aan de Gerard Doustraat was gevallen. Hij lag met zwaar letsel aan de achterkant van de flat en was niet aanspreekbaar. Omdat het de politie op de plek zelf niet duidelijk werd wat er was gebeurd, zijn de zes aanwezigen in de woning allemaal aangehouden.