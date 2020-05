Zestal aangehouden op verdenking van drugshandel

In een actie vanwege een vermoeden van georganiseerde harddrugshandel heeft de politie zaterdag zes mensen aangehouden. De politie viel binnen in panden in de plaatsen Benschop, Haaften, Houten, Nieuwegein en Utrecht. De verdachten zijn tussen de 27 en 36 jaar. In diverse woningen werden huiszoekingen gedaan. Hoofdverdachte is een 36-jarige man uit Nieuwegein.

De politie heeft tijdens de doorzoekingen honderden pillen en zogenoemde ponypacks met cocaïne in beslag genomen. Ook nam ze vijf personenauto’s, telefoons, computers, contant geld en softdrugs in beslag.

Het onderzoek naar deze zaak begon ruim twee maanden geleden. Daaruit ontstond een beeld van een groep mensen die samenwerkten bij de handel in harddrugs. De verdachten leverden drugs op bestelling, zo stelt de politie zaterdagavond.